Оперштабы восьми регионов смогут координировать работу военных и силовиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении оперштабам восьми регионов, где введен средний уровень реагирования, полномочий по обеспечению согласованности применения Вооруженных сил РФ, войск Росгвардии, МЧС России, ОВД и ФСБ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, мера требуется для выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, защите госграницы РФ, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.
Для этих же целей в подчинение региональных оперштабов «передаются воинские части и подразделения» ВС РФ, войск Росгвардии, силы и средства МЧС РФ, ОВД РФ, а также силы и средства самих субъектов.
Уточняется, что Росгвардии, МЧС и МВД по согласованию с Минобороны необходимо до 30 сентября передать в оперативное подчинение оперштабов «воинские части, подразделения, силы и средства», а также необходимые для их обеспечения «материальные ресурсы».
Кроме того, согласно указу, к выполнению указанных задач оперштабы «вправе привлекать на добровольной основе граждан», а также «обязаны обеспечивать их необходимым оборудованием, специальными средствами и средствами связи».
Дополнительные меры вводятся для повышения эффективности деятельности глав субъектов в связи с введением военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
По указу президента РФ средний уровень реагирования введен с 20 октября 2022 г. в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Во всех других субъектах Центрального и Южного федеральных округов с 20 октября 2022 г. действует уровень повышенной готовности, в остальных – уровень базовой готовности.