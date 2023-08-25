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Оперштабы восьми регионов смогут координировать работу военных и силовиков

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении оперштабам восьми регионов, где введен средний уровень реагирования, полномочий по обеспечению согласованности применения Вооруженных сил РФ, войск Росгвардии, МЧС России, ОВД и ФСБ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, мера требуется для выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, защите госграницы РФ, по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.

Для этих же целей в подчинение региональных оперштабов «передаются воинские части и подразделения» ВС РФ, войск Росгвардии, силы и средства МЧС РФ, ОВД РФ, а также силы и средства самих субъектов. 

Уточняется, что Росгвардии, МЧС и МВД по согласованию с Минобороны необходимо до 30 сентября передать в оперативное подчинение оперштабов «воинские части, подразделения, силы и средства», а также необходимые для их обеспечения «материальные ресурсы».  

Кроме того, согласно указу, к выполнению указанных задач оперштабы «вправе привлекать на добровольной основе граждан», а также «обязаны обеспечивать их необходимым оборудованием, специальными средствами и средствами связи». 

Дополнительные меры вводятся для повышения эффективности деятельности глав субъектов в связи с введением военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По указу президента РФ средний уровень реагирования введен с 20 октября 2022 г. в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Белгородской,  Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. 

Во всех других субъектах Центрального и Южного федеральных округов с 20 октября 2022 г. действует уровень повышенной готовности, в остальных – уровень базовой готовности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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