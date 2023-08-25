Оперштабы восьми регионов смогут координировать работу военных и силовиков

Уточняется, что Росгвардии, МЧС и МВД по согласованию с Минобороны необходимо до 30 сентября передать в оперативное подчинение оперштабов «воинские части, подразделения, силы и средства», а также необходимые для их обеспечения «материальные ресурсы».