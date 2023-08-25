В двух населенных пунктах Курской области нарушено электроснабжение после обстрела
Под обстрел со стороны Украины попали деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский Курской области, в двух населенных пунктах нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет. По словам Старовойта, электроснабжение было нарушено в Старой Николаевке и Краснооктябрьском. Бригады восстановят его, как только это будет возможно, уточнил губернатор.
Также в результате обстрела Старой Николаевки один из снарядов попал в жилой дом. В Волфино было зафиксировано пять прилетов, обошлось без разрушений.
Ранее сегодня под обстрел в Курской области попала деревня Елизаветовка. В результате пострадали два мирных жителя. Мужчина и женщина с ранениями доставлены в больницу. Старовойт отметил, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».