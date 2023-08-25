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В двух населенных пунктах Курской области нарушено электроснабжение после обстрела

Ведомости

Под обстрел со стороны Украины попали деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский Курской области, в двух населенных пунктах нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

Уточняется, что в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет. По словам Старовойта, электроснабжение было нарушено в Старой Николаевке и Краснооктябрьском. Бригады восстановят его, как только это будет возможно, уточнил губернатор. 

Также в результате обстрела Старой Николаевки один из снарядов попал в жилой дом. В Волфино было зафиксировано пять прилетов, обошлось без разрушений.

Ранее сегодня под обстрел в Курской области попала деревня Елизаветовка. В результате пострадали два мирных жителя. Мужчина и женщина с ранениями доставлены в больницу. Старовойт отметил, что мужчина находится в тяжелом состоянии. 

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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