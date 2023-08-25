В двух населенных пунктах Курской области нарушено электроснабжение после обстрела

Уточняется, что в результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет. По словам Старовойта, электроснабжение было нарушено в Старой Николаевке и Краснооктябрьском. Бригады восстановят его, как только это будет возможно, уточнил губернатор.