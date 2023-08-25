В результате обстрела Елизаветовки погиб мужчина
Мужчина, ранее пострадавший во время обстрела Елизаветовки, скончался. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось», – пояснил он.
Старовойт выразил соболезнования близким погибшего и подчеркнул, что власти окажут помощь его семье.
25 августа под обстрел со стороны Украины попала деревня Елизаветовка. В результате пострадали два мирных жителя, их доставили в больницу. Старовойт уточнял, что мужчина получил ранения нижних конечностей. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями.
После этого со стороны Украины были обстреляны деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский. В результате в деревне и поселке было нарушено электроснабжение. Ни в одном из обстрелянных населенных пунктов никто не пострадал, подчеркнул Старовойт.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».