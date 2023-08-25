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В результате обстрела Елизаветовки погиб мужчина

Ведомости

Мужчина, ранее пострадавший во время обстрела Елизаветовки, скончался. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

«Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось», – пояснил он. 

Старовойт выразил соболезнования близким погибшего и подчеркнул, что власти окажут помощь его семье.

25 августа под обстрел со стороны Украины попала деревня Елизаветовка. В результате пострадали два мирных жителя, их доставили в больницу. Старовойт уточнял, что мужчина получил ранения нижних конечностей. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями.

После этого со стороны Украины были обстреляны деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский. В результате в деревне и поселке было нарушено электроснабжение. Ни в одном из обстрелянных населенных пунктов никто не пострадал, подчеркнул Старовойт. 

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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