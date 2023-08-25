В результате обстрела Елизаветовки погиб мужчина

После этого со стороны Украины были обстреляны деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский. В результате в деревне и поселке было нарушено электроснабжение. Ни в одном из обстрелянных населенных пунктов никто не пострадал, подчеркнул Старовойт.