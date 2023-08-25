Минюст признал иноагентами политолога Рогова и блогера Штефанова
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов шесть человек, включая политолога Кирилла Рогова и блогера Александра Штефанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как утверждает Минюст, Рогов создавал и распространял материалы иноагентов, а также выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о решениях российской власти и проводимой ею политике.
Штефанов, по данным министерства, был респондентом на площадках, предоставляемых иностранными СМИ, выступал против спецоперации, распространял фейки о власти РФ и участвовал в создании материалов иноагентов. Иноагентом также был признан журналист Константин Эггерт. Минюст пояснил, что он распространял материалы иноагентов и критиковал спецоперацию.
Аналогичные действия стали поводом для внесения в перечень иноагентов аналитика Михаила Крутихина, главного редактора журнала «Дилетант» Виталия Дымарского и сопредседателя «Демократического конгресса народов России» Мартина Кочесокова.
В Минюсте отметили, что Кочесоков был признан иноагентом также за призывы к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности РФ. Дымарский и Крутихин, по версии ведомства, распространяли фейки не только об органах власти, но и о российской армии. Кроме того, Крутихин получал поддержку от иностранных источников.
Минюст обратил внимание, что Эггерт, Рогов, Кочесоков и Крутихин проживают за рубежом.
Список иноагентов также пополнили юрлицо MRR-Fund gemeinnützige UG, реализующее проект My Russian Rights, и интернет-издание «Довод». При этом юрлицо агентства «Росбалт» было исключено из перечня, поскольку оно прекратило получать средства от иностранных источников.