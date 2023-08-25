Минюст признал иноагентами политолога Рогова и блогера Штефанова

В Минюсте отметили, что Кочесоков был признан иноагентом также за призывы к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности РФ. Дымарский и Крутихин, по версии ведомства, распространяли фейки не только об органах власти, но и о российской армии. Кроме того, Крутихин получал поддержку от иностранных источников.