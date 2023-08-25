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Минюст признал иноагентами политолога Рогова и блогера Штефанова

Ведомости

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов шесть человек, включая политолога Кирилла Рогова и блогера Александра Штефанова. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Как утверждает Минюст, Рогов создавал и распространял материалы иноагентов, а также выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о решениях российской власти и проводимой ею политике. 

Штефанов, по данным министерства, был респондентом на площадках, предоставляемых иностранными СМИ, выступал против спецоперации, распространял фейки о власти РФ и участвовал в создании материалов иноагентов. Иноагентом также был признан журналист Константин Эггерт. Минюст пояснил, что он распространял материалы иноагентов и критиковал спецоперацию. 

Аналогичные действия стали поводом для внесения в перечень иноагентов аналитика Михаила Крутихина, главного редактора журнала «Дилетант» Виталия Дымарского и сопредседателя «Демократического конгресса народов России» Мартина Кочесокова. 

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В Минюсте отметили, что Кочесоков был признан иноагентом также за призывы к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности РФ. Дымарский и Крутихин, по версии ведомства, распространяли фейки не только об органах власти, но и о российской армии. Кроме того, Крутихин получал поддержку от иностранных источников.

Минюст обратил внимание, что Эггерт, Рогов, Кочесоков и Крутихин проживают за рубежом.

Список иноагентов также пополнили юрлицо MRR-Fund gemeinnützige UG, реализующее проект My Russian Rights, и интернет-издание «Довод». При этом юрлицо агентства «Росбалт» было исключено из перечня, поскольку оно прекратило получать средства от иностранных источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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