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В реестр иноагентов включили писательницу Горалик и экономиста Илларионова

Ведомости

Минюст России включил в реестр иноагентов еще семь человек, в том числе писательницу Линор Горалик и экономиста Андрея Илларионова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Горалик, отмечает Минюст, выступала против спецоперации на Украине, распространяла недостоверную информацию о действиях органов власти РФ и действиях вооруженных сил, а также осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений. Илларионов же распространял материалы иноагентов, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Как и Горалик он проживает за пределами России.

Кроме того, Минюст включил в реестр калмыцкого активиста Владимира Довданова, общественного деятеля Саргылану Кондакову, правозащитника, экс-члена СПЧ Сергея Кривенко, публициста Андрея Пионтковского и писательницу Татьяну Сотникову.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование c Украины и занимались политической деятельностью.

Ранее по теме: Путин подписал закон об усилении контроля за иноагентами

В конце июля президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Теперь Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения.

Президент также подписал закон, который предусматривает поправки в КоАП и вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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