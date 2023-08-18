В реестр иноагентов включили писательницу Горалик и экономиста Илларионова
Минюст России включил в реестр иноагентов еще семь человек, в том числе писательницу Линор Горалик и экономиста Андрея Илларионова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Горалик, отмечает Минюст, выступала против спецоперации на Украине, распространяла недостоверную информацию о действиях органов власти РФ и действиях вооруженных сил, а также осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений. Илларионов же распространял материалы иноагентов, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Как и Горалик он проживает за пределами России.
Кроме того, Минюст включил в реестр калмыцкого активиста Владимира Довданова, общественного деятеля Саргылану Кондакову, правозащитника, экс-члена СПЧ Сергея Кривенко, публициста Андрея Пионтковского и писательницу Татьяну Сотникову.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование c Украины и занимались политической деятельностью.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. Теперь Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения.
Президент также подписал закон, который предусматривает поправки в КоАП и вводит штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста. Для граждан он составит до 50 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., а для юрлиц – до 300 000 руб.