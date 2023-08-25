Два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35 в Сирии
Два истребителя F-35 Lightning II возглавляемой США коалиции совершили опасное сближение с российским Су-35 в сирийском воздушном пространстве, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», – заявил Кулить, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.
Военный чиновник добавил, что летчик российского Су-35 принял меры для того, чтобы избежать столкновения с натовскими самолетами.
Как подчеркнул Кулить, за сутки самолеты и дроны американской коалиции создавали опасные ситуации в данном районе 17 раз, несмотря на нарушение протоколов деконфликтации и то, что там проходят международные воздушные трассы.
23 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России 22 августа нанесли удар по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) недалеко от сирийского Идлиба. Всего было ликвидировано до 25 террористов, которые причастны к атакам на сирийские правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры.