Два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35 в Сирии

23 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России 22 августа нанесли удар по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) недалеко от сирийского Идлиба. Всего было ликвидировано до 25 террористов, которые причастны к атакам на сирийские правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры.