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Политика

Два истребителя F-35 опасно сблизились с российским Су-35 в Сирии

Ведомости

Два истребителя F-35 Lightning II возглавляемой США коалиции совершили опасное сближение с российским Су-35 в сирийском воздушном пространстве, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», – заявил Кулить, его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Военный чиновник добавил, что летчик российского Су-35 принял меры для того, чтобы избежать столкновения с натовскими самолетами.

Как подчеркнул Кулить, за сутки самолеты и дроны американской коалиции создавали опасные ситуации в данном районе 17 раз, несмотря на нарушение протоколов деконфликтации и то, что там проходят международные воздушные трассы.

Ранее по теме: ВКС России уничтожили пункты «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

23 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России 22 августа нанесли удар по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) недалеко от сирийского Идлиба. Всего было ликвидировано до 25 террористов, которые причастны к атакам на сирийские правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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