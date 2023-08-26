Небензя: безопасности и миру в северо-восточной Азии угрожают США
США сами угрожают безопасности и миру в северо-восточной Азии, но в «традиционной манере» перекладывают ответственность на других, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя.
В Совбезе состоялось заседание по ситуации на Корейском полуострове, которое созвали Соединенные Штаты. Постпред США при ОНН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в том, что они не выполняют обязательства по поддержанию мира в регионе, пишет «Коммерсантъ». Она осудила визиты российских официальных лиц в Пхеньян, которые состоялись в июле.
«Созыв сегодняшнего заседания – не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных и эскалационных действий Вашингтона и союзников в регионе, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», – сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Штаты «в традиционной манере переводит стрелки и обвиняет других, не признавая за собой ответственности за эскалацию» в регионе.
Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан что пуски ракет со стороны КНДР «тесно увязаны с военной деятельностью ряда стран» и добавил, что учения США и союзников «повысят риск конфронтации и конфликта».