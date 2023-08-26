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Небензя: безопасности и миру в северо-восточной Азии угрожают США

Ведомости

США сами угрожают безопасности и миру в северо-восточной Азии, но в «традиционной манере» перекладывают ответственность на других, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

В Совбезе состоялось заседание по ситуации на Корейском полуострове, которое созвали Соединенные Штаты. Постпред США при ОНН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в том, что они не выполняют обязательства по поддержанию мира в регионе, пишет «Коммерсантъ». Она осудила визиты российских официальных лиц в Пхеньян, которые состоялись в июле.

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«Созыв сегодняшнего заседания – не более чем циничная и лицемерная попытка США нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание от безрассудных и эскалационных действий Вашингтона и союзников в регионе, которые и являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», – сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Штаты «в традиционной манере переводит стрелки и обвиняет других, не признавая за собой ответственности за эскалацию» в регионе.

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан что пуски ракет со стороны КНДР «тесно увязаны с военной деятельностью ряда стран» и добавил, что учения США и союзников «повысят риск конфронтации и конфликта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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