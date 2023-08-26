Небензя: безопасности и миру в северо-восточной Азии угрожают США

В Совбезе состоялось заседание по ситуации на Корейском полуострове, которое созвали Соединенные Штаты. Постпред США при ОНН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в том, что они не выполняют обязательства по поддержанию мира в регионе, пишет «Коммерсантъ». Она осудила визиты российских официальных лиц в Пхеньян, которые состоялись в июле.