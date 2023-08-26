Балицкий: Россия полностью владеет информацией о ситуации в Запорожье
Российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в находящемся под контролем Украины Запорожье, заявил в интервью «РИА Новости» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», – сказал он.
По его словам, местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию» и поэтому российская сторона хорошо информирована. «Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития», – отметил Балицкий.
В марте 2023 г. Запорожская область первой из четырех новых регионов провела административно-территориальную реформу и сформировала городские и муниципальные округа. Согласно указу Балицкого, были утверждены три города областного значения и 13 районов, центром региона официально стал Мелитополь.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. субъекты по итогам референдумов вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.