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Политика

Балицкий: Россия полностью владеет информацией о ситуации в Запорожье

Ведомости

Российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в находящемся под контролем Украины Запорожье, заявил в интервью «РИА Новости» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», – сказал он.

По его словам, местные жители «с удовольствием рассказывают ситуацию» и поэтому российская сторона хорошо информирована. «Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития», – отметил Балицкий.

В марте 2023 г. Запорожская область первой из четырех новых регионов провела административно-территориальную реформу и сформировала городские и муниципальные округа. Согласно указу Балицкого, были утверждены три города областного значения и 13 районов, центром региона официально стал Мелитополь.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. субъекты по итогам референдумов вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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