Гаглоев призвал Грузию признать ответственность за агрессию против Южной Осетии
Грузия должна признать ответственность за совершенную в 2008 г. агрессию против Южной Осетии и провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ, заявил «РИА Новости» президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
По его словам, обсуждать перспективы налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые четко сформулировала Южная Осетия, они проговаривались «неоднократно на протяжении долгих лет».
«В этом вопросе позиция Южной Осетии неизменна. В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией», – сказал Гаглоев.
Сейчас у Южной Осетии нет никаких отношений с Тбилиси, а единственной площадкой, где происходят коммуникации, являются Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, добавил он. По словам Гаглоева, основным вопросом на площадке остается подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы.
В ночь на 8 августа 2008 г., 15 лет назад, произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта.
«Операция по принуждению грузинских властей к миру» завершилась 12 августа того же года. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в оккупации территорий республик и заявил о выходе из СНГ, а Россия 26 августа признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.