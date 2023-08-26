Гладков: четыре человека пострадали при обстреле кассетными боеприпасами

Утром 23 августа Гладков сообщил, что село Лавы Валуйского округа попало под обстрел ВСУ: по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен. В тот же день село попало под повторный обстрел, погибли три человека. По словам губернатора, украинские военнослужащие сбросили с беспилотника взрывное устройство в момент, когда люди находились на улице. В результате двое мужчин скончались на месте, еще один человек умер уже в больнице.