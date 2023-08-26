Гладков: четыре человека пострадали при обстреле кассетными боеприпасами
Четыре человека получили осколочные ранения при украинском обстреле кассетными боеприпасами поселка Уразово Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли снарядами «Града» поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительным данным властей, пострадали в результате атаки трое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу округа. Обстрелом также были повреждены несколько жилых домов и автомобилей, на месте работают оперативные и аварийные службы, добавил Гладков.
Утром 23 августа Гладков сообщил, что село Лавы Валуйского округа попало под обстрел ВСУ: по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен. В тот же день село попало под повторный обстрел, погибли три человека. По словам губернатора, украинские военнослужащие сбросили с беспилотника взрывное устройство в момент, когда люди находились на улице. В результате двое мужчин скончались на месте, еще один человек умер уже в больнице.
Белгородская область, а также другие приграничные регионы подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В настоящее время в области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.