Президент Венгрии допустила скорое начало мирных переговоров по Украине
Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, а ключевую роль в мирных переговорах может сыграть папа римский Францинск, заявила в интервью газете il Messaggero президент Венгрии Каталин Новак.
Новак, как отмечает газета, посетила Рим после поездки в Киев, где встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленском. В итальянской столице глава государства общалась с понтификом, с которым у нее в последние годы сложились «близкие человеческие отношения».
«В Киеве у меня был длинный и прямой разговор с Зеленским, и я думаю, что пришло время поговорить о том, как структурировать мир. Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не могу публично заявить о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу», – сказала Новак.
По ее словам, решение папы римского направить своего посланника, кардинала Маттео Дзуппи в Киев, Москву и Вашингтон «должно сработать», и скоро наступит момент, когда это сыграет ключевую роль в мирных переговорах. «Я по-прежнему надеюсь, что скоро произойдут изменения. Уже важно, что Дзуппи провел переговоры с ключевыми фигурами, и теперь он сделает это и в Китае. Это существенный знак», – сказала Новак.
Венгерский президент также призвала «искать признаки» того, что Россия готова к мирным переговорам.
Европе нужно предлагать «креативные пути» для прекращения боевых действий на Украине, заявил ранее папа римский Франциск. Он говорил, что его тревожат «инвестиции в оружия», которые происходят в мире.
В конце июня в Москву прибыл спецпосланник папы римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Целью визита, как поясняли в Ватикане, являлось «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». До этого Дзуппи также посещал Украину, где встретился с Зеленским. 29 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с Дзуппи, в ходе которой призвал к объединению «всех сил мира для предотвращения крупного вооруженного конфликта».