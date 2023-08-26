Президент Венгрии допустила скорое начало мирных переговоров по Украине

«В Киеве у меня был длинный и прямой разговор с Зеленским, и я думаю, что пришло время поговорить о том, как структурировать мир. Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не могу публично заявить о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу», – сказала Новак.