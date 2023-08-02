Папа римский призвал найти «креативные пути» разрешения конфликта на Украине
Европе нужно предлагать «креативные пути» для прекращения боевых действий на Украине, заявил папа римский Франциск, его слова приводит пресс-служба святого престола.
«Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, <...> хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире», – задался вопросом Франциск во время визита в Португалию (цитата по «Интерфаксу»).
Франциск добавил, что его тревожат «инвестиции в оружия», которые происходят в мире. «Во многих частях света постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей», – сказал понтифик.
В конце июня в Москву прибыл спецпосланник папы римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Целью визита, как поясняли в Ватикане, являлось «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». До этого Дзуппи также посещал Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.
29 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с Дзуппи, в ходе которой призвал к объединению «всех сил мира для предотвращения крупного вооруженного конфликта». Дзуппи, в свою очередь, заявил, что понтифик очень хотел узнать мнение патриарха о «ситуации, в которой мы находимся», и возможной встрече.