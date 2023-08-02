Папа римский призвал найти «креативные пути» разрешения конфликта на Украине

«Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, <...> хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире», – задался вопросом Франциск во время визита в Португалию (цитата по «Интерфаксу»).