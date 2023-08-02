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Папа римский призвал найти «креативные пути» разрешения конфликта на Украине

Ведомости

Европе нужно предлагать «креативные пути» для прекращения боевых действий на Украине, заявил папа римский Франциск, его слова приводит пресс-служба святого престола.

«Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, <...> хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире», – задался вопросом Франциск во время визита в Португалию (цитата по «Интерфаксу»).

Франциск добавил, что его тревожат «инвестиции в оружия», которые происходят в мире. «Во многих частях света постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей», – сказал понтифик.

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В конце июня в Москву прибыл спецпосланник папы римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Целью визита, как поясняли в Ватикане, являлось «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира». До этого Дзуппи также посещал Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским.

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29 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с Дзуппи, в ходе которой призвал к объединению «всех сил мира для предотвращения крупного вооруженного конфликта». Дзуппи, в свою очередь, заявил, что понтифик очень хотел узнать мнение патриарха о «ситуации, в которой мы находимся», и возможной встрече.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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