ТАСС: папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы

До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». В марте папа римский выразил готовность посетить Киев, но при условии, что также состоится его визит в Москву. В мае он провел переговоры с Зеленским в Ватикане.