Газета
Общество

ТАСС: папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы

Ведомости

Папа римский Франциск, который в начале сентября совершит визит в Монголию, предлагает встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в России, в одном из аэропортов Москвы. Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По словам Севастьянова, о таких планах ему рассказал сам понтифик. Предполагается, что папа римский может встретиться с российским патриархом в Москве, когда его самолет остановится в столице на дозаправку по пути в Монголию или обратно.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в "Домодедово" или "Внуково", когда он полетит в Монголию», – сказал Севастьянов.

По его словам, аэропорт «считается транзитной зоной, нейтральной» и такая встреча не вызвала бы противодействия со стороны тех, кто не одобряет визита понтифика в РФ.

Ранее по теме: Посланник папы римского заявил об отсутствии плана для начала переговоров по Украине

По данным ТАСС, папа римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября. Возможными датами встречи председатель Всемирного союза староверов назвал 31 августа и 4 сентября.

В конце июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Целью этого визита в Ватикане назвали «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира».

До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». В марте папа римский выразил готовность посетить Киев, но при условии, что также состоится его визит в Москву. В мае он провел переговоры с Зеленским в Ватикане.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных