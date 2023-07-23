ТАСС: папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы
Папа римский Франциск, который в начале сентября совершит визит в Монголию, предлагает встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в России, в одном из аэропортов Москвы. Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
По словам Севастьянова, о таких планах ему рассказал сам понтифик. Предполагается, что папа римский может встретиться с российским патриархом в Москве, когда его самолет остановится в столице на дозаправку по пути в Монголию или обратно.
«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в "Домодедово" или "Внуково", когда он полетит в Монголию», – сказал Севастьянов.
По его словам, аэропорт «считается транзитной зоной, нейтральной» и такая встреча не вызвала бы противодействия со стороны тех, кто не одобряет визита понтифика в РФ.
По данным ТАСС, папа римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября. Возможными датами встречи председатель Всемирного союза староверов назвал 31 августа и 4 сентября.
В конце июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Целью этого визита в Ватикане назвали «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира».
До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». В марте папа римский выразил готовность посетить Киев, но при условии, что также состоится его визит в Москву. В мае он провел переговоры с Зеленским в Ватикане.