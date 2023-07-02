Посланник папы римского заявил об отсутствии плана для начала переговоров по Украине

«Под руководством папы римского Франциска и вместе с ним в ближайшие дни мы будем размышлять над услышанным [в Москве]. Именно поэтому у нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы заинтересованы в решении гуманитарного вопроса и защите жизни невинных людей», – сказал он (цитата по Il Resto del Carlino).