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Политика

Посланник папы римского заявил об отсутствии плана для начала переговоров по Украине

Ведомости

У Ватикана пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров по Украине. Об этом сообщил посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи.

«Под руководством папы римского Франциска и вместе с ним в ближайшие дни мы будем размышлять над услышанным [в Москве]. Именно поэтому у нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы заинтересованы в решении гуманитарного вопроса и защите жизни невинных людей», – сказал он (цитата по Il Resto del Carlino).

Он уточнил, что у Ватикана «нет ни мирного плана, ни посредничества», но «есть великое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось». 

Кардинал Дзуппи посетил Москву 28-29 июня. Целью его визита было «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», пояснили в Ватикане.

Дзуппи дважды встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. 28 июня стороны обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, конкретных договоренностей достигнуто не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 30 июня Ушаков обсудил с Дзуппи итоги визита кардинала в Москву. 

Кроме того, в течение поездки в Россию посланник папы римского был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также обсудил конкретные вопросы с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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