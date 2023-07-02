Посланник папы римского заявил об отсутствии плана для начала переговоров по Украине
У Ватикана пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров по Украине. Об этом сообщил посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи.
«Под руководством папы римского Франциска и вместе с ним в ближайшие дни мы будем размышлять над услышанным [в Москве]. Именно поэтому у нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы заинтересованы в решении гуманитарного вопроса и защите жизни невинных людей», – сказал он (цитата по Il Resto del Carlino).
Он уточнил, что у Ватикана «нет ни мирного плана, ни посредничества», но «есть великое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось».
Кардинал Дзуппи посетил Москву 28-29 июня. Целью его визита было «поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», пояснили в Ватикане.
Кроме того, в течение поездки в Россию посланник папы римского был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также обсудил конкретные вопросы с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.