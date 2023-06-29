Песков прокомментировал итоги встречи Ушакова с посланником папы римского
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи на встрече 28 июня обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, конкретных договоренностей достигнуто не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет. При необходимости диалог будет продолжаться», – сказал он.
Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня, сообщала Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве. Ватикан рассказал, что посланник папы римского пробудет в Москве 28 и 29 июня. Целью этого визита «является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», пояснили в Ватикане.
До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.
Кардинал Дзуппи уже имеет опыт посредничества в вооруженных конфликтах. В 1990 г. он выполнял функции посредника в переговорах между правительством Мозамбика и повстанцами. В 1992 г. боевые действия в Мозамбике были прекращены. Дзуппи продолжал работать в зонах конфликтов совместно с католической НКО «Община Сант-Эгидио». Организация оказывала гуманитарную помощь и посреднические услуги в нескольких вооруженных конфликтах – в Алжире в 1995 г., в Гватемале в 1996 г., в Косово в 1996-1998 гг., в Конго в 1999 г. и в Бурунди в 1997-2000 гг.