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Песков прокомментировал итоги встречи Ушакова с посланником папы римского

Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи на встрече 28 июня обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, конкретных договоренностей достигнуто не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет. При необходимости диалог будет продолжаться», – сказал он.

Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня, сообщала Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве. Ватикан рассказал, что посланник папы римского пробудет в Москве 28 и 29 июня. Целью этого визита «является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», пояснили в Ватикане.

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До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.

Кардинал Дзуппи уже имеет опыт посредничества в вооруженных конфликтах. В 1990 г. он выполнял функции посредника в переговорах между правительством Мозамбика и повстанцами. В 1992 г. боевые действия в Мозамбике были прекращены. Дзуппи продолжал работать в зонах конфликтов совместно с католической НКО «Община Сант-Эгидио». Организация оказывала гуманитарную помощь и посреднические услуги в нескольких вооруженных конфликтах – в Алжире в 1995 г., в Гватемале в 1996 г., в Косово в 1996-1998 гг., в Конго в 1999 г. и в Бурунди в 1997-2000 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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