Посланник папы Римского прибыл в Москву
Посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву. Об этом сообщает Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве на своей странице во «ВКонтакте».
«Иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной», – говорится в сообщении.
28 июня кардинал встретится с архиепископом Павлом Пецци. 29 июня, в Торжество святых апостолов Петра и Павла, Дзуппи примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве.
Сообщается, что по линии государственных контактов собеседником посланника папы Римского может стать представитель администрации президента. В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике президента нет встречи с Маттео Дзуппи. В российском МИДе отметили, что встречи с посланником Ватикана также не планируется.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка) писали, что Дзуппи также может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Накануне, 27 июня, Ватикан сообщил, что посланник папы Римского посетит Москву 28 и 29 июня. «Основной целью инициативы является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», – говорится в сообщении.
До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.