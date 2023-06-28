Посланник папы Римского прибыл в Москву

Сообщается, что по линии государственных контактов собеседником посланника папы Римского может стать представитель администрации президента. В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике президента нет встречи с Маттео Дзуппи. В российском МИДе отметили, что встречи с посланником Ватикана также не планируется.