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Посланник папы Римского прибыл в Москву

Ведомости

Посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву. Об этом сообщает Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве на своей странице во «ВКонтакте».

«Иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной», – говорится в сообщении.

28 июня кардинал встретится с архиепископом Павлом Пецци. 29 июня, в Торжество святых апостолов Петра и Павла, Дзуппи примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве.

Сообщается, что по линии государственных контактов собеседником посланника папы Римского может стать представитель администрации президента. В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике президента нет встречи с Маттео Дзуппи. В российском МИДе отметили, что встречи с посланником Ватикана также не планируется.

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В начале июня он посещал Киев

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка) писали, что Дзуппи также может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Накануне, 27 июня, Ватикан сообщил, что посланник папы Римского посетит Москву 28 и 29 июня. «Основной целью инициативы является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», – говорится в сообщении.

До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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