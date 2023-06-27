Ватикан назвал даты визита посланника папы римского в Москву
Посланник папы римского Франциска Маттео Дзуппи посетит Москву 28 и 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе печати Святого престола.
«Основной целью инициативы является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», – говорится в сообщении.
О планах Дзуппи посетить Москву в качестве посланника папы по урегулированию конфликта на Украине стало известно в начале июня. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци рассказал, что Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Россию. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на тот момент Ватикан не сделал никаких практических шагов для организации его визита в Москву, хотя подтвердил свои намерения еще 20 мая.
В начале июня Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». Тогда Зеленский заявил, что прекращение огня не приведет к восстановлению мира.