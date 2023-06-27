Ватикан назвал даты визита посланника папы римского в Москву

О планах Дзуппи посетить Москву в качестве посланника папы по урегулированию конфликта на Украине стало известно в начале июня. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци рассказал, что Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Россию. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на тот момент Ватикан не сделал никаких практических шагов для организации его визита в Москву, хотя подтвердил свои намерения еще 20 мая.