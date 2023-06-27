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Ватикан назвал даты визита посланника папы римского в Москву

Ведомости

Посланник папы римского Франциска Маттео Дзуппи посетит Москву 28 и 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе печати Святого престола.

«Основной целью инициативы является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», – говорится в сообщении.

О планах Дзуппи посетить Москву в качестве посланника папы по урегулированию конфликта на Украине стало известно в начале июня. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци рассказал, что Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Россию. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на тот момент Ватикан не сделал никаких практических шагов для организации его визита в Москву, хотя подтвердил свои намерения еще 20 мая.

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В начале июня Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». Тогда Зеленский заявил, что прекращение огня не приведет к восстановлению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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