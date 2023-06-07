Захарова: Ватикан не занимается организацией визита своего посланника в Москву

7 июня глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци рассказал, что Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. «И в такой застойной ситуации тот факт, что посланник папы римского отправился на Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, даже если я не знаю когда, – это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», – рассказал Пецци.