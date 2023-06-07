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Захарова: Ватикан не занимается организацией визита своего посланника в Москву

Ведомости

Ватикан не сделал никаких практических шагов для организации визита в Москву посланника по урегулированию конфликта на Украине кардинала Маттео Дзуппи. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

20 мая официальный представитель Святого престола Маттео Бруни подтвердил планы направить в Россию представителя Ватикана. «При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было», – уточнила Захарова (цитата по ТАСС).  

Москва положительно оценивает попытки Ватикана способствовать прекращению конфликта на Украине, добавила представитель российского дипломатического ведомства.

7 июня глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци рассказал, что Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. «И в такой застойной ситуации тот факт, что посланник папы римского отправился на Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, даже если я не знаю когда, – это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», – рассказал Пецци.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с Дзуппи. Они обсудили гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». Зеленский заявил, что прекращение огня не приведет к восстановлению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных