Захарова: Ватикан не занимается организацией визита своего посланника в Москву
Ватикан не сделал никаких практических шагов для организации визита в Москву посланника по урегулированию конфликта на Украине кардинала Маттео Дзуппи. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20 мая официальный представитель Святого престола Маттео Бруни подтвердил планы направить в Россию представителя Ватикана. «При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было», – уточнила Захарова (цитата по ТАСС).
Москва положительно оценивает попытки Ватикана способствовать прекращению конфликта на Украине, добавила представитель российского дипломатического ведомства.
7 июня глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци рассказал, что Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. «И в такой застойной ситуации тот факт, что посланник папы римского отправился на Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, даже если я не знаю когда, – это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», – рассказал Пецци.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с Дзуппи. Они обсудили гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». Зеленский заявил, что прекращение огня не приведет к восстановлению мира.