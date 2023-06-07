Посланник папы римского получил согласие Кремля на визит в Москву

«Недавно я прочитал очень негативные заявления как Зеленского (президента Украины. – Прим. ред.), так и Кремля относительно возможного посредничества. И в такой застойной ситуации тот факт, что посланник папы римского отправился в Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, даже если я не знаю когда, – это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», – рассказал Пецци.