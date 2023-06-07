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Посланник папы римского получил согласие Кремля на визит в Москву

Ведомости

Посланник папы римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом в интервью газете Corriere della Sera рассказал глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци.

«Недавно я прочитал очень негативные заявления как Зеленского (президента Украины. – Прим. ред.), так и Кремля относительно возможного посредничества. И в такой застойной ситуации тот факт, что посланник папы римского отправился в Украину и получил согласие Кремля на приезд в Москву, даже если я не знаю когда, – это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», – рассказал Пецци.

Он уточнил, что цель миссии в Киеве – выслушать и оценить предложения по разрешению конфликта. «Мне кажется очень важным, чтобы предложение Москвы также было услышано», – добавил Пецци.

Визит представителя Ватикана в Москву может благоприятствовать возобновлению диалога между патриархом Кириллом и папой Франциском. Пецци отмечает, что у него не сложилось впечатление, что «между двумя церквами произошло охлаждение».

5 июня издание Vatican News сообщило, что Дзуппи прибыл в Киев. Цель его визита – выслушать «украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, способствующие ослаблению напряженности». 6 июня Зеленский сообщил, что встретился с Дзуппи. Они обсудили гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». Зеленский заявил, что прекращение огня не приведет к восстановлению мира.

В начале мая сообщалось, что папа римский Франциск провел переговоры с Зеленским, встреча состоялась в Ватикане. Они обсудили «гуманитарную и политическую ситуацию на Украине». По данным СМИ, это был частный визит Зеленского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных