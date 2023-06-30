Ушаков обсудил с посланником папы римского итоги его визита в Москву

По итогам встречи 30 июня стороны договорились поддерживать контакт и условились, что Дзуппи лично доложит папе Франциску впечатления от переговоров в Москве, после этого появится понимание, как «скоординировать совместную работу на гуманитарном треке». «То есть мы условились оставаться в контакте, и Дзуппи четко сказал, что он продолжит свою миссию по поручению папы Франциска», – рассказал помощник президента РФ.