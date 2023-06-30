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Ушаков обсудил с посланником папы римского итоги его визита в Москву

Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков обсудил со спецпосланником папы римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи итоги его визита в Москву. Об этом Ушаков сообщил «Интерфаксу».

Он отметил, что вторая их встреча в ходе визита Дзуппи в Россию состоялась после того, как спецпосланник был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также обсудил конкретные вопросы с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«Оба эти контакта были весьма полезными», – подчеркнул Ушаков.

По итогам встречи 30 июня стороны договорились поддерживать контакт и условились, что Дзуппи лично доложит папе Франциску впечатления от переговоров в Москве, после этого появится понимание, как «скоординировать совместную работу на гуманитарном треке». «То есть мы условились оставаться в контакте, и Дзуппи четко сказал, что он продолжит свою миссию по поручению папы Франциска», – рассказал помощник президента РФ.

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Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня. Ватикан рассказал, что посланник папы римского пробудет в Москве 28 и 29 июня. Целью этого визита «является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», пояснили в Ватикане.

С Ушаковым посланник уже встречался 28 июня. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, конкретных договоренностей достигнуто не было, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

29 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с Дзуппи, в ходе которой призвал к объединению «всех сил мира для предотвращения крупного вооруженного конфликта». Дзуппи, в свою очередь, заявил, что понтифик очень хотел узнать мнение патриарха о «ситуации, в которой мы находимся», и возможной встрече.

До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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