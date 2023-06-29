Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского

До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.