Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Московской патриархии.
«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», – сказал он на встрече, призвав к объединению «всех сил мира для предотвращения крупного вооруженного конфликта».
Дзуппи в свою очередь заявил, что понтифик очень хотел узнать мнение патриарха о «ситуации, в которой мы находимся» и возможной встрече.
Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня, сообщала Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве. Ватикан рассказал, что посланник папы римского пробудет в Москве 28 и 29 июня. Целью этого визита «является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», пояснили в Ватикане.
28 июня посланник встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, конкретных договоренностей достигнуто не было, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «При необходимости диалог будет продолжаться», – сказал он.
До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.