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Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником папы римского кардиналом Маттео Дзуппи, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Московской патриархии.

«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», – сказал он на встрече, призвав к объединению «всех сил мира для предотвращения крупного вооруженного конфликта».

Дзуппи в свою очередь заявил, что понтифик очень хотел узнать мнение патриарха о «ситуации, в которой мы находимся» и возможной встрече.

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Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня, сообщала Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве. Ватикан рассказал, что посланник папы римского пробудет в Москве 28 и 29 июня. Целью этого визита «является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», пояснили в Ватикане.

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28 июня посланник встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, конкретных договоренностей достигнуто не было, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «При необходимости диалог будет продолжаться», – сказал он.

До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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