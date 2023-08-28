СМИ узнали о проработке возобновления переговоров по зерновой сделке
Турция и ООН занимаются проработкой конкретных предложений для возобновления по зерновой сделке с технической делегацией России в Стамбуле. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, который принимает участие в переговорном процессе.
«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», – сказал собеседник агентства.
По информации агентства, переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоятся в сентябре, смогут открыть возможности для возобновления черноморской инициативы. «Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему», – добавил источник.
Ранее турецкая газета Milliyet писала, что в сентябре Москву может посетить министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который 25 августа поехал в Киев. По информации газеты, среди возможных сценариев для возобновления черноморской инициативы – трехсторонние переговоры России, Турции и ООН, а также при достижении прогресса приглашение Украины в переговоры.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Несмотря на это, действие сделки несколько раз продлевалось. 17 июля 2023 г. Россия вышла из черноморской инициативы.
После этого западные страны неоднократно призывали Москву вернуться в зерновую сделку. В частности, 3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в случае возвращения Москвы Вашингтон «продолжит делать все, что необходимо» для экспорта продовольствия. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США должны способствовать выполнению зерновой сделки, а не обещать «задуматься над этим».
22 августа президент России Владимир Путин напомнил, что Москва может вернуться к зерновой сделке, если ее условия будут выполняться. Он подчеркнул, что во время действия черноморской инициативы все условия и обязательства перед Россией «на этот счет попросту игнорировались».