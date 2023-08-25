Песков заявил, что встреча Путина с Эрдоганом «состоится скоро»

Песков объяснил, что о времени и месте встречи лидеров России и Турции сообщат в ближайшее время, и «эта встреча состоится скоро», так как готовятся к ней «весьма плотно». Пресс-секретарь президента также уточнил, что обычно объявления о таких визитах синхронизируют со странами-партнерами.