Песков заявил, что встреча Путина с Эрдоганом «состоится скоро»
Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков объяснил, что о времени и месте встречи лидеров России и Турции сообщат в ближайшее время, и «эта встреча состоится скоро», так как готовятся к ней «весьма плотно». Пресс-секретарь президента также уточнил, что обычно объявления о таких визитах синхронизируют со странами-партнерами.