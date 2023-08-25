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Песков заявил, что встреча Путина с Эрдоганом «состоится скоро»

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков объяснил, что о времени и месте встречи лидеров России и Турции сообщат в ближайшее время, и «эта встреча состоится скоро», так как готовятся к ней «весьма плотно». Пресс-секретарь президента также уточнил, что обычно объявления о таких визитах синхронизируют со странами-партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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