ТАСС: Путин и Эрдоган могут встретиться 4 сентября

В начале июля турецкий лидер выразил надежду, что визит Путина состоится в августе. По данным A Haber, лидеры могут провести переговоры в конце августа или начале сентября. Телеканал отмечал, что если визит Путина в Турцию не состоится, то «не исключена и поездка» Эрдогана. 21 августа президент Турции заявил, что встреча с Путиным также может состояться на полях саммита G20 в Индии, который пройдет 9-10 сентября, если позволят графики.