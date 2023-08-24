ТАСС: Путин и Эрдоган могут встретиться 4 сентября
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.
«Встреча президентов планируется в России. Возможная дата – 4 сентября, в Сочи», – сказал собеседник агентства.
Ранее ни Москва, ни Анкара официально не называли дату и место встречи двух лидеров. Однако 22 августа Yeni Safak со ссылкой на источники в администрации главы турецкого государства также писала, что Эрдоган собирается приехать в Россию для переговоров с Путиным.
Президенты договорились о встрече 2 августа в ходе телефонного разговора. При этом дата и место тогда обозначены не были. До этого Путин говорил, что либо он поедет в Турцию, либо Эрдоган приедет в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.
В начале июля турецкий лидер выразил надежду, что визит Путина состоится в августе. По данным A Haber, лидеры могут провести переговоры в конце августа или начале сентября. Телеканал отмечал, что если визит Путина в Турцию не состоится, то «не исключена и поездка» Эрдогана. 21 августа президент Турции заявил, что встреча с Путиным также может состояться на полях саммита G20 в Индии, который пройдет 9-10 сентября, если позволят графики.