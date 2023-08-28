В Сирии заявили об израильском ударе по аэропорту Алеппо
Армия Израиля нанесла удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии, в результате которого тот был выведен из строя, сообщило местное агентство SANA со ссылкой на источник в минобороны страны.
«Примерно в 4:30 утра израильский противник осуществил воздушную атаку по Алеппскому аэропорту со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии», – говорится в сообщении.
В результате атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса.
В прошлый раз по аэропорт Алеппо подвергся атаке в начале мая, как сообщали СМИ, при израильской атаке погиб один сирийский военнослужащий, еще пятеро и двое мирных жителей получили ранения. До этого работа аэропорта из-за ракетного удара приостанавливалась в марте.
Как отмечали тогда СМИ, ударами по территории Сирии Израиль стремится разрушить иранские цепочки поставок, через которые Тегеран снабжает своих союзников в Сирии и Ливане, включая местную «Хезболлу», которая в Ливане обладает и политическим влиянием. По планам израильских военных, таким образом они смогут помешать Ирану закрепиться в Сирии.
Сейчас проиранские группировки, возглавляемые ливанской «Хезболлой», контролируют ряд территорий на востоке, юго-востоке и северо-западе Сирии, а также несколько пригородов Дамаска. Правительство Асада официально не признает наличия проиранских боевиков на территории Сирии, заявляя, что Тегеран помогает Дамаску только военными советниками.