В Сирии заявили об израильском ударе по аэропорту Алеппо

Как отмечали тогда СМИ, ударами по территории Сирии Израиль стремится разрушить иранские цепочки поставок, через которые Тегеран снабжает своих союзников в Сирии и Ливане, включая местную «Хезболлу», которая в Ливане обладает и политическим влиянием. По планам израильских военных, таким образом они смогут помешать Ирану закрепиться в Сирии.