ЦИК ожидает усиления кибератак к президентским выборам
Кибератаки на системы Центризбиркома будут возрастать ближе к президентским выборам, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».
«Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам», – рассказала она.
Цифровые сервисы ЦИК сейчас переходят на отечественное ПО и «железо», поэтому степень их защиты высока, в то время как ГАС «Выборы» полностью изолирована от интернета, как и ее новый цифровой аналог, который запустят к президентским выборам. На фоне рисков кибератак специалисты стремятся к тому, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила», добавила Памфилова.
Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 г. Действующий глава государства Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении, но администрация президента уже начала подготовку к кампании. Он станет основным кандидатом, писали «Ведомости».
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Как сообщала ранее Памфилова, ЦИК зарегистрировал более 81 000 кандидатов на выборы, из них более 70 700 – политических партий и еще свыше 10 500 – самовыдвиженцы. На прошлой неделе стало известно, что возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет только у граждан, находящихся на территории России. По словам Памфиловой, западные страны «сделали этот формат невозможным» из-за ряда введенных против России санкций.