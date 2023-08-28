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Политика

ЦИК ожидает усиления кибератак к президентским выборам

Ведомости

Кибератаки на системы Центризбиркома будут возрастать ближе к президентским выборам, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».

«Мы постоянно работаем в этом режиме, и мы знаем, что этот пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам», – рассказала она.

Цифровые сервисы ЦИК сейчас переходят на отечественное ПО и «железо», поэтому степень их защиты высока, в то время как ГАС «Выборы» полностью изолирована от интернета, как и ее новый цифровой аналог, который запустят к президентским выборам. На фоне рисков кибератак специалисты стремятся к тому, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила», добавила Памфилова.

Президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 г. Действующий глава государства Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении, но администрация президента уже начала подготовку к кампании. Он станет основным кандидатом, писали «Ведомости».

В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Граждане смогут принять участие в выборах различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее по теме: Россияне за пределами РФ не смогут голосовать на выборах через ДЭГ

Как сообщала ранее Памфилова, ЦИК зарегистрировал более 81 000 кандидатов на выборы, из них более 70 700 – политических партий и еще свыше 10 500 – самовыдвиженцы. На прошлой неделе стало известно, что возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет только у граждан, находящихся на территории России. По словам Памфиловой, западные страны «сделали этот формат невозможным» из-за ряда введенных против России санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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