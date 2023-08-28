ЦИК ожидает усиления кибератак к президентским выборам

Цифровые сервисы ЦИК сейчас переходят на отечественное ПО и «железо», поэтому степень их защиты высока, в то время как ГАС «Выборы» полностью изолирована от интернета, как и ее новый цифровой аналог, который запустят к президентским выборам. На фоне рисков кибератак специалисты стремятся к тому, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила», добавила Памфилова.