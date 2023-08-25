Россияне за пределами РФ не смогут голосовать на выборах через ДЭГ

26 июля глава ЦИК сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. В 21 субъекте РФ выберут губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков. Еще в 2021 г. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве направлял в администрацию президента, парламент и МИД предложение создать единый электронный избирательный округ для проживающих за рубежом россиян. Это помогло бы решить и проблему с голосованием российских граждан в Донбассе, говорил тогда глава штаба Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом). Впрочем, для них созданы так называемые экстерриториальные участки.