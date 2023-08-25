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Россияне за пределами РФ не смогут голосовать на выборах через ДЭГ

ЦИК таким образом защищает электронное голосование от вмешательства западных стран
Яна Суринская Адель Юсупова
Результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков / Кирилл Каллиников / РИА Новости

На предстоящих выборах в сентябре возможность проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет только у граждан, находящихся на территории России. Об этом объявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова. По ее словам, западные страны «сделали этот формат невозможным» из-за ряда введенных против России санкций. Памфилова подчеркнула, что решение об ограничении связано с защитой ДЭГ внутри страны. Глава ЦИК уточнила, что комиссия старается решить эту проблему и понять, «каким образом и где найти хоть какие-то дырочки, чтобы граждане, которые привыкли голосовать за рубежом, могли это сделать».

Ограничение делается не для того, чтобы намеренно ограничить россиян, желающих проголосовать, подчеркнул в разговоре с «Ведомостями» член ЦИК Антон Лопатин. «Это сугубо вопрос безопасности, так как там используются зарубежные IP-адреса», – сказал Лопатин. Он напомнил, что воспользоваться ДЭГ, к примеру, на региональных выборах и раньше было невозможно из-за рубежа, «ничего нового в этом нет». Источник «Ведомостей», знакомый с техническим обеспечением ДЭГ, допустил, что с помощью VPN россияне в других странах все-таки смогут проголосовать. «Ведомости» убедились, что сайт для голосования vybory.gov.ru из-за рубежа с VPN через российский сервер открывается.

Действительно, голосовать из-за рубежа по закону возможно только на федеральных выборах, поскольку в таком случае избиратели не привязаны к конкретным регионам (если речь не идет о выборе депутата-одномандатника). Причем во время выборов депутатов Госдумы партии сами определяют, в пользу какой из региональных групп закрепить зарубежные голоса. Голосовать могут официально проживающие за границей граждане, которые стоят на учете и голосуют на специальных участках в консульских учреждениях. По данным на 1 июля их число незначительно превысило 2 млн человек. Очевидно, что ДЭГ сейчас могут пользовать и те, кто на учете не стоят.

В каких регионах будет широко применяться ДЭГ-2023

▫️Чувашская Республика – Чувашия
▫️Алтайский край
▫️Архангельская область
▫️Владимирская область
▫️Воронежская область
▫️Крым
▫️Липецкая область
▫️Московская область
▫️Нижегородская область
▫️Новосибирская область
▫️Псковская область
▫️Томская область
▫️Ярославская область
▫️Ненецкий автономный округ

Власти ничего не теряют в виде находящихся за рубежом избирателей, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, им нужен «лояльный электорат», а он «находится внутри страны». Политолог Александр Немцев, в свою очередь, допускает, что недовольные таким ограничением будут, но лишь небольшая группа избирателей. «Прежде всего это представители российской несистемной оппозиции, пресловутые представители команды [оппозиционера Алексея] Навального (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. – «Ведомости»)», – сказал он.

7 июня члены ЦИК приняли решение о проведении ДЭГ на выборах в 25 регионах. Всего подали заявки на участие в ДЭГ 30 регионов – из них было одобрено 24 (для них создан специальный ТИК). Столица будет голосовать через ДЭГ по собственной системе. Осенью 2022 г. председатель ЦИК заявляла о неприемлемости насильного внедрения ДЭГ во всех регионах России. Памфилова отмечала, что у избирателей должно оставаться право выбора. Она допускала распространение ДЭГ на всю страну, но важны безопасность системы и уровень доверия граждан. На выборах президента в марте 2024 года ДЭГ смогут применять только те регионы, которые испытали его ранее. Сейчас их около 30.

26 июля глава ЦИК сообщила о 66 000 заявлений на участие в электронном голосовании на осенних выборах 2023 г. В 21 субъекте РФ выберут губернаторов, еще пять глав регионов утвердят парламенты, в 20 субъектах пройдут выборы в заксобрания. Как отмечали в ЦИК, результаты ДЭГ на выборах будут обнародованы почти сразу после закрытия участков. Еще в 2021 г. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве направлял в администрацию президента, парламент и МИД предложение создать единый электронный избирательный округ для проживающих за рубежом россиян. Это помогло бы решить и проблему с голосованием российских граждан в Донбассе, говорил тогда глава штаба Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом). Впрочем, для них созданы так называемые экстерриториальные участки.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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