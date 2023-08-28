МВД Финляндии предлагает пересмотреть систему выдачи ВНЖ
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что система выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранцам нуждается в пересмотре. Поводом для этого стало задержание россиянина Воислава Тордена (также известен как Ян Петровский).
«Мы обязательно рассмотрим все вопросы таким образом, чтобы не было лиц, пересекающих границу, которые могли бы представлять опасность для национальной безопасности Финляндии», – рассказала она в интервью Ilta-Sanomat.
Как отмечает издание, у Тордена был ВНЖ в Финляндии по месту учебы жены сроком на год.
По данным российской дипмиссии, Торден был задержан 20 июля при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Россиянина подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии. Интересы Тордена с того момента представлял местный адвокат, в посольство России до 23 августа он не обращался, хотя мог свободно пользоваться телефоном, утверждают российские дипломаты.
Позже стало известно, что россиянин фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский. Его экстрадицию по уголовному делу запросила Украина. 25 августа суд продлил арест Тордена, он находится в тюрьме Вантаа. Вопрос о возможной выдаче россиянина украинским властям будет рассмотрен позднее, уточнило посольство.
Финские СМИ начали сообщать о задержании россиянина 25 августа. По данным телеканала MTV Uutis, арестованный является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». ДШРГ подтвердила задержание Петровского (позывной – Славян).