Газета
Политика

МВД Финляндии предлагает пересмотреть систему выдачи ВНЖ

Ведомости

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что система выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранцам нуждается в пересмотре. Поводом для этого стало задержание россиянина Воислава Тордена (также известен как Ян Петровский).

«Мы обязательно рассмотрим все вопросы таким образом, чтобы не было лиц, пересекающих границу, которые могли бы представлять опасность для национальной безопасности Финляндии», – рассказала она в интервью Ilta-Sanomat.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Как отмечает издание, у Тордена был ВНЖ в Финляндии по месту учебы жены сроком на год.

По данным российской дипмиссии, Торден был задержан 20 июля при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Россиянина подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии. Интересы Тордена с того момента представлял местный адвокат, в посольство России до 23 августа он не обращался, хотя мог свободно пользоваться телефоном, утверждают российские дипломаты.

Ранее по теме: Посольство договорилось о встрече с задержанным в Финляндии россиянином

Позже стало известно, что россиянин фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский. Его экстрадицию по уголовному делу запросила Украина. 25 августа суд продлил арест Тордена, он находится в тюрьме Вантаа. Вопрос о возможной выдаче россиянина украинским властям будет рассмотрен позднее, уточнило посольство.

Финские СМИ начали сообщать о задержании россиянина 25 августа. По данным телеканала MTV Uutis, арестованный является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». ДШРГ подтвердила задержание Петровского (позывной – Славян). 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных