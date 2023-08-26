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Посольство договорилось о встрече с задержанным в Финляндии россиянином

Ведомости

Россия договорилась с Финляндией о консульском доступе к задержанному по запросу Украины россиянину Воиславу Тордену (также известен как Ян Петровский). Об этом сообщило посольство РФ в Финляндии. 

«После поступления личного обращения В.И.Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», – говорится в сообщении. 

По данным российской дипмиссии, Торден был задержан 20 июля при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Россиянина подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии. Интересы Тордена с того момента представлял местный адвокат, в посольство России до 23 августа он не обращался, хотя мог свободно пользоваться телефоном, утверждают российские дипломаты. 

Позже стало известно, что россиянин фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский. Его экстрадицию по уголовному делу запросила Украина. 25 августа суд продлил арест Тордена, он находится в тюрьме Вантаа. Вопрос о возможной выдаче россиянина украинским властям будет рассмотрен позднее, уточнило посольство. 

Финские СМИ начали сообщать о задержании россиянина 25 августа. По данным телеканала MTV Uutis, арестованный является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». ДШРГ подтвердила задержание Петровского (позывной – Славян). В группе пояснили, что россиянина задержали еще месяц назад, но информация намеренно не доводилась до СМИ «в интересах человека и дела». 

Телерадиоканал Yle со ссылкой на адвоката Тордена пишет, что россиянин намерен просить убежища в Финляндии. Украинская сторона утверждает, что мужчина якобы совершил преступления на востоке Украины в период с 2014 по 2015 гг. Торден свою вину отрицает. По данным Telegram-канала Grey Zone, россиянину может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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