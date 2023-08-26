Посольство договорилось о встрече с задержанным в Финляндии россиянином
Россия договорилась с Финляндией о консульском доступе к задержанному по запросу Украины россиянину Воиславу Тордену (также известен как Ян Петровский). Об этом сообщило посольство РФ в Финляндии.
«После поступления личного обращения В.И.Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни», – говорится в сообщении.
По данным российской дипмиссии, Торден был задержан 20 июля при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Россиянина подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии. Интересы Тордена с того момента представлял местный адвокат, в посольство России до 23 августа он не обращался, хотя мог свободно пользоваться телефоном, утверждают российские дипломаты.
Позже стало известно, что россиянин фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский. Его экстрадицию по уголовному делу запросила Украина. 25 августа суд продлил арест Тордена, он находится в тюрьме Вантаа. Вопрос о возможной выдаче россиянина украинским властям будет рассмотрен позднее, уточнило посольство.
Финские СМИ начали сообщать о задержании россиянина 25 августа. По данным телеканала MTV Uutis, арестованный является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». ДШРГ подтвердила задержание Петровского (позывной – Славян). В группе пояснили, что россиянина задержали еще месяц назад, но информация намеренно не доводилась до СМИ «в интересах человека и дела».
Телерадиоканал Yle со ссылкой на адвоката Тордена пишет, что россиянин намерен просить убежища в Финляндии. Украинская сторона утверждает, что мужчина якобы совершил преступления на востоке Украины в период с 2014 по 2015 гг. Торден свою вину отрицает. По данным Telegram-канала Grey Zone, россиянину может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного срока.