Посольство договорилось о встрече с задержанным в Финляндии россиянином

По данным российской дипмиссии, Торден был задержан 20 июля при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. Россиянина подозревают в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии. Интересы Тордена с того момента представлял местный адвокат, в посольство России до 23 августа он не обращался, хотя мог свободно пользоваться телефоном, утверждают российские дипломаты.