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СМИ: переговоры Эрдогана и Путина пройдут 4 сентября

Ведомости

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится 4 сентября, сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

«При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», – заявил телеканал (цитата по «РИА Новости»).

Ранее эту же дату называли источники ТАСС. По информации же Bloomberg, Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября, накануне саммита G20 в Дели 9-10 сентября. Вчера, 28 августа, пресс-секретарь правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал, что встреча двух президентов состоится в Сочи.

Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что главы государств собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. 28 августа Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию.

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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