СМИ: переговоры Эрдогана и Путина пройдут 4 сентября

Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что главы государств собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. 28 августа Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию.