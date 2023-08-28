Правящая партия Турции ожидает встречу Эрдогана с Путиным в Сочи

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. 19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.