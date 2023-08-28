Правящая партия Турции ожидает встречу Эрдогана с Путиным в Сочи
Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится в ближайшее время в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик.
«Наш президент провел дипломатическую работу, чтобы не допустить продовольственного кризиса в мире. Как вы знаете, в ближайшее время наш господин президент отправится в Сочи для переговоров с президентом Путиным», – сказал он (цитата по ТАСС).
В партии ожидают улучшения ситуации вокруг зерновой сделки по итогам этой встречи, добавил Челик.
Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что главы государств собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля.
ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что президенты могут встретиться 4 сентября. Турецкая газета Yeni Safak писала, что Эрдоган намерен приехать в Россию для переговоров с Путиным. По информации Bloomberg, Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября, накануне саммита G20 в Дели 9-10 сентября.
Сегодня, 28 августа, Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию. «Потому что существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», – отметил Песков.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. 19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.