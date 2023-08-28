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Политика

Правящая партия Турции ожидает встречу Эрдогана с Путиным в Сочи

Ведомости

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится в ближайшее время в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Наш президент провел дипломатическую работу, чтобы не допустить продовольственного кризиса в мире. Как вы знаете, в ближайшее время наш господин президент отправится в Сочи для переговоров с президентом Путиным», – сказал он (цитата по ТАСС).

В партии ожидают улучшения ситуации вокруг зерновой сделки по итогам этой встречи, добавил Челик.

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Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что главы государств собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. 

ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что президенты могут встретиться 4 сентября. Турецкая газета Yeni Safak писала, что Эрдоган намерен приехать в Россию для переговоров с Путиным. По информации Bloomberg, Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября, накануне саммита G20 в Дели 9-10 сентября.

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Сегодня, 28 августа, Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию. «Потому что существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», – отметил Песков. 

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. 19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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