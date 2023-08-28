СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным в России 8 сентября

Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Песков отмечал, что президенты собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. ТАСС ранее со ссылкой на источники сообщал, что президенты могут встретиться 4 сентября. Турецкая газета Yeni Safak писала, что Эрдоган намерен приехать в Россию для переговоров с Путиным.