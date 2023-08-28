СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным в России 8 сентября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 8 сентября, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Анкаре.
После визита в Москву турецкий президент отправится в Индию на саммит G20. В администрации Эрдогана не стали комментировать эту информацию.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию. «Потому что существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», – отметил Песков.
Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Песков отмечал, что президенты собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. ТАСС ранее со ссылкой на источники сообщал, что президенты могут встретиться 4 сентября. Турецкая газета Yeni Safak писала, что Эрдоган намерен приехать в Россию для переговоров с Путиным.