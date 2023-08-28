Газета
Политика

СМИ: Эрдоган может встретиться с Путиным в России 8 сентября

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 8 сентября, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Анкаре.

После визита в Москву турецкий президент отправится в Индию на саммит G20. В администрации Эрдогана не стали комментировать эту информацию.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию. «Потому что существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», – отметил Песков. 

Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Песков отмечал, что президенты собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. ТАСС ранее со ссылкой на источники сообщал, что президенты могут встретиться 4 сентября. Турецкая газета Yeni Safak писала, что Эрдоган намерен приехать в Россию для переговоров с Путиным.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных