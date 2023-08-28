Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина осенью

Также Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию. «Потому что существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», – отметил Песков.