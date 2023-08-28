Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина осенью
У президента России Владимира Путина осенью планируются зарубежные поездки, подробности будут представлены позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Планируются, да. Осенью планируются. Мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», – сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поездки за рубеж осенью несмотря на наличие ордера на арест со стороны Международного уголовного суда (МУС).
При этом Песков не стал приводить дополнительные подробности этих поездок. «Заранее мы по понятным причинам не хотим это анонсировать», – добавил он.
Также Песков вновь подтвердил, что встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в ближайшее время. Он не стал комментировать возможность приезда Эрдогана в Россию. «Потому что существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», – отметил Песков.
Путин и Эрдоган договорились о встрече в ходе телефонного разговора 2 августа. Песков отмечал, что президенты собираются обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.