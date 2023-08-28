В Кремле оценили перспективу возобновления зерновой сделки

«Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного выполнения – не на словах, а на деле – тех обещаний, тех обязательств, которые были перед российской стороной, то есть выполнение сделки в ее российской части», – рассказал он журналистам.