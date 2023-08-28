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Политика

В Кремле оценили перспективу возобновления зерновой сделки

Ведомости

Выход второго судна из порта Одессы после прекращения зерновой сделки не отразится на ее перспективах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного выполнения – не на словах, а на деле – тех обещаний, тех обязательств, которые были перед российской стороной, то есть выполнение сделки в ее российской части», – рассказал он журналистам.

При этом Минобороны проводит мониторинг судов, которые выходят в Черное море, подчеркнул Песков.

26 августа украинские СМИ сообщили, что балкер Primus, находившийся в стране с февраля 2022 г., вышел из одесского порта, став вторым по счету кораблем, покинувшим украинский порт после прекращения действия зерновой сделки. 16 августа из порта Одессы вышел и достиг пролива Босфор контейнеровоз Joseph Schulte.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорил, что корабль находился в порту с 23 февраля 2022 г. 10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты. 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.

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17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. 

19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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