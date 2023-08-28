В Кремле оценили перспективу возобновления зерновой сделки
Выход второго судна из порта Одессы после прекращения зерновой сделки не отразится на ее перспективах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки. Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного выполнения – не на словах, а на деле – тех обещаний, тех обязательств, которые были перед российской стороной, то есть выполнение сделки в ее российской части», – рассказал он журналистам.
При этом Минобороны проводит мониторинг судов, которые выходят в Черное море, подчеркнул Песков.
26 августа украинские СМИ сообщили, что балкер Primus, находившийся в стране с февраля 2022 г., вышел из одесского порта, став вторым по счету кораблем, покинувшим украинский порт после прекращения действия зерновой сделки. 16 августа из порта Одессы вышел и достиг пролива Босфор контейнеровоз Joseph Schulte.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорил, что корабль находился в порту с 23 февраля 2022 г. 10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты. 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.
17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.