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Второе судно вышло из Одессы после прекращения зерновой сделки

Ведомости

Из порта Одессы вышло судно, которое находилось на Украине с февраля прошлого года. Балкер Primus стал вторым по счету кораблем, покинувшим украинский порт после прекращения действия зерновой сделки, пишет украинское издание «Агропортал».

По его данным, сухогруз прибыл в Одессу 20 февраля 2022 г. из греческого порта Perama. Временный коридор используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент начала российской спецоперации, напоминает издание.

16 августа из порта Одессы вышел и достиг пролива Босфор контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым судном с сельхозпродукцией, которое достигло пролива после выхода России из зерновой сделки. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорил, что корабль находился в порту с 23 февраля 2022 г.

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10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты. 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы», сославшись на невыполнение договоренностей, которые касаются отмены ограничений на поставки российской продукции.

19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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