Второе судно вышло из Одессы после прекращения зерновой сделки
Из порта Одессы вышло судно, которое находилось на Украине с февраля прошлого года. Балкер Primus стал вторым по счету кораблем, покинувшим украинский порт после прекращения действия зерновой сделки, пишет украинское издание «Агропортал».
По его данным, сухогруз прибыл в Одессу 20 февраля 2022 г. из греческого порта Perama. Временный коридор используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент начала российской спецоперации, напоминает издание.
16 августа из порта Одессы вышел и достиг пролива Босфор контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым судном с сельхозпродукцией, которое достигло пролива после выхода России из зерновой сделки. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков говорил, что корабль находился в порту с 23 февраля 2022 г.
10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в украинские порты. 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы», сославшись на невыполнение договоренностей, которые касаются отмены ограничений на поставки российской продукции.
19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.