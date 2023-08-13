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Российский корабль открыл огонь и остановил следующий в порт Украины сухогруз

Ведомости

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, судно следовало в украинский порт Измаил, для его остановки пришлось открыть предупредительный огонь, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российский корабль обнаружил иностранный сухогруз в юго-западной части Черного моря в воскресенье, 13 августа, около 6:40 мск. По данным оборонного ведомства, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. Тогда с российского корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, а досмотр провел вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

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«По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз. После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил», – говорится в сообщении.

19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.

На этой неделе ВМС Украины открыли регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море. Судовладельцев и капитанов предупредили о возможной опасности, сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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