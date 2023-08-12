Киев открыл регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море
Открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам в украинские порты на Черном море, судовладельцев и капитанов предупредили о возможной опасности, сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. Плетенчук заявил, что минная угроза в Черном море остается на высоком уровне, кроме того, существует «опасность противодействия со стороны российского флота».
«Все возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает», – сказал он (цитата по УНН).
Плетенчук не уточнил, сколько судов уже прошли регистрацию. Решение должно выполнить две задачи: «преодоление международного гуманитарного кризиса по продовольственной безопасности в мире» и «возможность для судовладельцев и компаний забрать свои торговые суда».
19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.