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Киев открыл регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море

Ведомости

Открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам в украинские порты на Черном море, судовладельцев и капитанов предупредили о возможной опасности, сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. Плетенчук заявил, что минная угроза в Черном море остается на высоком уровне, кроме того, существует «опасность противодействия со стороны российского флота».

«Все возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает», – сказал он (цитата по УНН).

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Плетенчук не уточнил, сколько судов уже прошли регистрацию. Решение должно выполнить две задачи: «преодоление международного гуманитарного кризиса по продовольственной безопасности в мире» и «возможность для судовладельцев и компаний забрать свои торговые суда».

19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. Ведомство заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также отметили, что государство, под флагом которого судно направляется в украинский порт, будет считаться вовлеченным в конфликт и поддерживающим Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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