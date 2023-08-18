Первый сухогруз из Одессы вошел в Босфор после прекращения зерновой сделки
Контейнеровоз Joseph Schulte, вышедший из порта Одессы 16 августа, достиг пролива Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV.
Судно прибыло к турецкому порту Амбарлы у Стамбула вечером 17 августа. Маршрут сухогруза не уточняется. Телеканал отмечает, что это первое судно с сельхозпродукцией, которое достигло пролива после выхода России из зерновой сделки.
16 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел 16 августа из порта Одессы и держит курс на Босфор. Судно перевозит более 30 000 т груза, в том числе продовольствие, уточнил он. По словам министра, корабль находился в порту с 23 февраля 2022 г.
10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, которые направляются из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы», сославшись на невыполнение части договоренностей, касающихся РФ.
19 июля Минобороны России объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Такое решение было принято в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.