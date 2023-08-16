Первое судно вышло из порта Одессы по открытому Украиной коридору
Первое судно воспользовалось временным коридором, установленным Украиной для гражданских судов, в Черном море. Об этом в Facebook (Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он уточнил, что контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел 16 августа из порта Одессы и держит курс на Босфор. Судно находилось в порту с 23 февраля 2022 г. На данный момент на борту контейнеровоза находится более 30 000 т груза, в том числе с продовольствием.
10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что минная угроза в Черном море остается на высоком уровне, кроме того, существует «опасность противодействия со стороны российского флота». 12 августа была открыта регистрация торговых судов, которые готовы проходить по временным маршрутам.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 17 июля 2023 г. Россия вышла из «черноморской инициативы».
19 июля Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда потенциальными военными целями. Решение обосновали прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора. 12 августа пресс-служба Минобороны сообщила, что патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, судно следовало в украинский порт Измаил, для его остановки пришлось открыть предупредительный огонь