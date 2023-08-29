Российский летчик сбил беспилотник ВСУ над Черным морем
Самолет морской авиации РФ сбил украинский беспилотник над Черным морем, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Сегодня в районе 12:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.
Вчера, 28 августа, Минобороны РФ сообщило о перехвате в районе 11:30 украинской крылатой ракеты у побережья Крыма. Примерно за час до этого силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа.
В ночь на 12 августа ВСУ атаковали дронами Крым, 14 аппаратов удалось уничтожить средствами ПВО, остальные - с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений не было. Позднее в тот же день Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.
В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).