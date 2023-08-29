Путин призвал главу ФССП работать с людьми корректно
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) при выполнении своих задач должна корректно работать с людьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФССП – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым в Кремле.
«Тем не менее в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», – сказал глава государства.
В ответ Аристов отметил, что во всем нужны «закон и разумность», поскольку в противном случае можно причинить людям «непоправимый вред». Он добавил, что, согласно народному рейтингу государственных услуг на «Госуслугах», в декабре 2022 г. первое и второе место занимали услуги ФССП. «Мне как руководителю это приятно, но с точки зрения востребованности, конечно, лучше бы они занимали два последних места», – сказал Аристов.
Глава ФССП также описал «портрет среднестатистического должника». По его словам, это мужчина или женщина 30–45 лет со средней суммой долга около 173 000 руб. по одному исполнительному производству. Аристов добавил, что такая категория должников обычно не работает и не имеет официального источника дохода. «С этих людей практически взять нечего», – уточнил он.
Аристов выразил озабоченность из-за роста кредитной задолженности. По его словам, сейчас она составляет 2 трлн руб. Путин в ответ назвал сложившуюся ситуацию «проблемой государства». По мнению президента, «нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации». Для этого должны расти зарплаты и повышаться благосостояние людей, отметил он.