Путин призвал главу ФССП работать с людьми корректно

В ответ Аристов отметил, что во всем нужны «закон и разумность», поскольку в противном случае можно причинить людям «непоправимый вред». Он добавил, что, согласно народному рейтингу государственных услуг на «Госуслугах», в декабре 2022 г. первое и второе место занимали услуги ФССП. «Мне как руководителю это приятно, но с точки зрения востребованности, конечно, лучше бы они занимали два последних места», – сказал Аристов.