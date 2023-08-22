Число неплательщиков по кредитам в России выросло почти на четверть
В России число неплательщиков по банковским кредитам по итогам первого полугодия достигло 17,7 млн, что на 3,3 млн или 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Число дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков неуклонно увеличивается, отмечает издание: за январь-июнь 2020 г. их было лишь 9 млн, а за этот же период 2021 г. – 12 млн. Всего в пользу кредитных организаций планируется взыскать 2,5 трлн руб.
Опрошенные газетой эксперты связывают рост числа принудительных взысканий не с ухудшением платежной дисциплины заемщиков. Так президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что это следствие изменения стратегии взыскания кредиторов. Из-за размытости формулировок в законе взыскатели, опасаясь назначения штрафов со стороны ФССП за, например, даже короткие дозвоны (которые приравниваются к телефонным разговорам), сразу идут в суд.
Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень в свою очередь допустил, что рост может быть связан с с отменой послаблений, введенных банками в 2022 г. и позволившими отложить признание проблемной задолженности.
В конце марта ЦБ сообщал, что около четверти российских семей – 23,1% – имеют долги, при этом медианная сумма обязательств составляет 140 000 руб. Самым распространенным типом задолженности являются потребительские необеспеченные кредиты – они есть у 10,5% домохозяйств. Кредитные карты и обязательства по ипотеке распространены чуть меньше – 6,4% и 5,3% соответственно.