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Финансы

Число неплательщиков по кредитам в России выросло почти на четверть

Ведомости

В России число неплательщиков по банковским кредитам по итогам первого полугодия достигло 17,7 млн, что на 3,3 млн или 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Число дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков неуклонно увеличивается, отмечает издание: за январь-июнь 2020 г. их было лишь 9 млн, а за этот же период 2021 г. – 12 млн. Всего в пользу кредитных организаций планируется взыскать 2,5 трлн руб.

Опрошенные газетой эксперты связывают рост числа принудительных взысканий не с ухудшением платежной дисциплины заемщиков. Так президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что это следствие изменения стратегии взыскания кредиторов. Из-за размытости формулировок в законе взыскатели, опасаясь назначения штрафов со стороны ФССП за, например, даже короткие дозвоны (которые приравниваются к телефонным разговорам), сразу идут в суд.

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Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень в свою очередь допустил, что рост может быть связан с с отменой послаблений, введенных банками в 2022 г. и позволившими отложить признание проблемной задолженности.

В конце марта ЦБ сообщал, что около четверти российских семей – 23,1% – имеют долги, при этом медианная сумма обязательств составляет 140 000 руб. Самым распространенным типом задолженности являются потребительские необеспеченные кредиты – они есть у 10,5% домохозяйств. Кредитные карты и обязательства по ипотеке распространены чуть меньше – 6,4% и 5,3% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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