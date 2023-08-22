Число неплательщиков по кредитам в России выросло почти на четверть

Число дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков неуклонно увеличивается, отмечает издание: за январь-июнь 2020 г. их было лишь 9 млн, а за этот же период 2021 г. – 12 млн. Всего в пользу кредитных организаций планируется взыскать 2,5 трлн руб.