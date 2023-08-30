Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить объемы производства средств радиолокационного обнаружения, необходимых в спецоперации. Такую задачу он поставил в ходе совещания по итогам проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области.
«В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», – сказал он, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
В рамках проверки Шойгу проинспектировал работу производственных цехов завода, который входит в структуру «Алмаз-Антей» и выпускает радиолокационные системы. По итогам визита на предприятие Шойгу поручил руководству концерна организовать круглосуточную работу завода.
Помимо этого в ходе поездки министр обороны заслушал доклады гендиректора «Алмаз-Антея» Яна Новикова и руководителя предприятия. Последний сообщил, что благодаря эффективным инженерным решениям и увеличению количества рабочих смен удалось добиться улучшения качества продукции вместе со снижением временных затрат на ее производство.
В июле Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане. В частности, он посетил автозавод «Камаз», Казанский вертолетный завод и АО «Ремдизель» – предприятие по капитальному ремонту и модернизации вооружения и военной техники. Помимо этого Шойгу проверил работу Казанского оптико-механического завода, выпускающего дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, многофункциональные лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.