Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения

«В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», – сказал он, его слова приводит пресс-служба Минобороны.