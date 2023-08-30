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Сальдо сообщил о пожаре во дворе детсада в Новой Каховке из-за обстрела ВСУ

Ведомости

Украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области. В результате обстрела загорелся двор детского сада, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 15:30 боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжелым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом «Золотая рыбка», – написал он.

Пожарным в борьбе с возгоранием помогают добровольцы. По данным Сальдо, в результате обстрела никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб. Случившееся Сальдо назвал очередным терактом против мирного населения.

Ранее в ночь на 30 августа ряд регионов России подверглись массовой атаке украинских беспилотников. В частности, дроны были уничтожены в Московской, Орловской, Калужской, Брянской и Рязанской областях, а также в Псковской области и в Крыму. В Псковской области атаке беспилотников подвергся аэропорт. В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76.

19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России. С того же дня в ряде приграничных регионов был установлен средний уровень реагирования. Речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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