Сальдо сообщил о пожаре во дворе детсада в Новой Каховке из-за обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области. В результате обстрела загорелся двор детского сада, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 15:30 боевики киевского режима опять обстреливали гражданскую инфраструктуру Новой Каховки и попали тяжелым натовским снарядом в дом на улице Пионерской, расположенный рядом с детским садом «Золотая рыбка», – написал он.
Пожарным в борьбе с возгоранием помогают добровольцы. По данным Сальдо, в результате обстрела никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб. Случившееся Сальдо назвал очередным терактом против мирного населения.
Ранее в ночь на 30 августа ряд регионов России подверглись массовой атаке украинских беспилотников. В частности, дроны были уничтожены в Московской, Орловской, Калужской, Брянской и Рязанской областях, а также в Псковской области и в Крыму. В Псковской области атаке беспилотников подвергся аэропорт. В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76.
19 октября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России. С того же дня в ряде приграничных регионов был установлен средний уровень реагирования. Речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.