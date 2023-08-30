Постпред США при ООН прокомментировала ситуацию в Габоне

«У нас нет всех деталей, но мы проводим консультации с другими членами Совета Безопасности ООН о том, какие действия мы можем предпринять», – сказала постпред. Она напомнила, что после военного переворота в Нигере совет «выступил с решительным заявлением по этой ситуации».