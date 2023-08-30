Постпред США при ООН прокомментировала ситуацию в Габоне
Вашингтон осуждает действия военных в Габоне, но призывает воздержаться от принятия решений на уровне Совета Безопасности ООН по теме переворота в этой стране. Об этом заявила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.
«У нас нет всех деталей, но мы проводим консультации с другими членами Совета Безопасности ООН о том, какие действия мы можем предпринять», – сказала постпред. Она напомнила, что после военного переворота в Нигере совет «выступил с решительным заявлением по этой ситуации».
Постпред уточнила, что никаких действий предпринимать не планируется, пока нет точной информации. «Но позвольте сказать прямо – мы осуждаем любые действия военных, направленные на то, чтобы взять власть силой», – сказала она.
Военный переворот в Габоне произошел 30 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых действующий президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,27% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов. Сообщалось, что после закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов власти Габона ввели комендантский час и отключили интернет. Как писали СМИ, президент был отправлен под домашний арест, также были арестованы несколько членов правительства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Габоне, она является «предметом для глубокой озабоченности». В МИД России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в африканскую страну.