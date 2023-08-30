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Политика

Мятежники Габона назначили президента переходного периода

Ведомости

Главнокомандующего габонской республиканской гвардией генерала Брайса Клотера Олиги Нгема назначили президентом переходного периода Габона. Об этом объявили мятежники по национальному телевидению, пишет Reuters.

Военный переворот в Габоне произошел 30 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых действующий президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,27% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов. Сообщалось, что после закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов власти ввели комендантский час и отключили интернет. 

Как писали СМИ, президент был отправлен под домашний арест, также были арестованы несколько членов правительства. Мятеж уже осудили правительство Франции, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также осудила действия военных, но призывала воздержаться от принятия решений на уровне Совбеза ООН по теме переворота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Габоне, она является «предметом для глубокой озабоченности». В МИД РФ рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эту африканскую страну. Такую же рекомендацию дали во французском МИДе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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