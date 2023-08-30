Мятежники Габона назначили президента переходного периода

Как писали СМИ, президент был отправлен под домашний арест, также были арестованы несколько членов правительства. Мятеж уже осудили правительство Франции, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также осудила действия военных, но призывала воздержаться от принятия решений на уровне Совбеза ООН по теме переворота.