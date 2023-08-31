Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в связи с гибелью людей при пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказано в телеграмме.
Представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи сообщил, что рассматриваются две версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Он уточнил, что среди 73 погибших есть семеро детей, включая младенца.
В мэрии Йоханнесбурга сообщили ТАСС, что в момент пожара в доме могли находиться до 200 человек. Сейчас полиция ищет владельца здания, ему может грозить арест.