Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге

Пожар в многоэтажном здании в Йоханнесбурге произошел ночью 31 августа. Огонь загорелся на углу улиц Альберта и Делверс в центральном деловом районе столицы ЮАР. Число погибших уже возросло до 73 человек, сообщил телеканал eNCA. Также пострадали не менее 55 человек.