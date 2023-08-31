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Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в связи с гибелью людей при пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказано в телеграмме. 

Пожар в многоэтажном здании в Йоханнесбурге произошел ночью 31 августа. Огонь загорелся на углу улиц Альберта и Делверс в центральном деловом районе столицы ЮАР. Число погибших уже возросло до 73 человек, сообщил телеканал eNCA. Также пострадали не менее 55 человек. 

Представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи сообщил, что рассматриваются две версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Он уточнил, что среди 73 погибших есть семеро детей, включая младенца.

В мэрии Йоханнесбурга сообщили ТАСС, что в момент пожара в доме могли находиться до 200 человек. Сейчас полиция ищет владельца здания, ему может грозить арест.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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