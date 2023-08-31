47 человек погибли при пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге

В конце июля в деловом квартале Йоханнесбурга произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще минимум 41 получили ранения. Тогда сообщалось, что в этом районе взорвалась секция магистрального газопровода. В результате часть дорожного полотна обрушилась. По последним данным, как минимум 24 машины, в основном – такси, получили повреждения в результате произошедшего.