47 человек погибли при пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге
При пожаре в многоэтажном здании в Йоханнесбурге (ЮАР) погибли 47 человек, передает портал News24.
Уточняется, что еще 43 человека получили ранения. Все жители дома эвакуированы. Пострадавшие уже доставлены в больницу.
Сообщение о пожаре поступило ориентировочно в 01:30 по местному времени (02:30 мск) 31 августа, он начался на углу улиц Альберта и Делверс в центральном деловом районе столицы ЮАР. Причина возгорания пока не установлена.
В конце июля в деловом квартале Йоханнесбурга произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще минимум 41 получили ранения. Тогда сообщалось, что в этом районе взорвалась секция магистрального газопровода. В результате часть дорожного полотна обрушилась. По последним данным, как минимум 24 машины, в основном – такси, получили повреждения в результате произошедшего.