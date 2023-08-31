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Общество

47 человек погибли при пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге

Ведомости

При пожаре в многоэтажном здании в Йоханнесбурге (ЮАР) погибли 47 человек, передает портал News24. 

Уточняется, что еще 43 человека получили ранения. Все жители дома эвакуированы. Пострадавшие уже доставлены в больницу.

Сообщение о пожаре поступило ориентировочно в 01:30 по местному времени (02:30 мск) 31 августа, он начался на углу улиц Альберта и Делверс в центральном деловом районе столицы ЮАР. Причина возгорания пока не установлена.

В конце июля в деловом квартале Йоханнесбурга произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще минимум 41 получили ранения. Тогда сообщалось, что в этом районе взорвалась секция магистрального газопровода. В результате часть дорожного полотна обрушилась. По последним данным, как минимум 24 машины, в основном – такси, получили повреждения в результате произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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