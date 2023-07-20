При взрыве в ЮАР пострадал 41 человек
Как минимум 41 человек пострадал при взрыве в деловом квартале Йоханнесбурга, один человек погиб, передает News24.
Представитель Службы по чрезвычайным ситуациям города Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи сообщил, что недалеко от места взрыва было обнаружено тело мужчины.
Что касается пострадавших, то в экстренных службах сообщили, что степень тяжести полученных ранений варьируется от легких до серьезных. По словам премьер-министра провинции Гаутенг, в которой находится Йоханнесбург, Паньязы Лесуфи, два человека находятся в критическом состоянии, девять получили серьезные травмы, у остальных – легкие ранения.
Причины произошедшего пока устанавливаются. Местная газовая компания Egoli gas исключила в качестве причин утечку или неисправность газопровода.
Сообщения о взрыве в Йоханнесбурге поступили вечером 19 июля. Сообщалось, что в этом районе взорвалась секция магистрального газопровода. В результате часть дорожного полотна обрушилась. По последним данным, как минимум 24 машины, в основном – такси, получили повреждения в результате произошедшего. В настоящее время движение по улицам, рядом с которыми произошел взрыв, приостановлено.