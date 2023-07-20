При взрыве в ЮАР пострадал 41 человек

Сообщения о взрыве в Йоханнесбурге поступили вечером 19 июля. Сообщалось, что в этом районе взорвалась секция магистрального газопровода. В результате часть дорожного полотна обрушилась. По последним данным, как минимум 24 машины, в основном – такси, получили повреждения в результате произошедшего. В настоящее время движение по улицам, рядом с которыми произошел взрыв, приостановлено.