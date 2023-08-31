Минобороны сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на Купянском направлении

Сегодня начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска отразили на Краснолиманском направлении атаку ВСУ, а также националистов бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, противник потерял более 60 человек, также были уничтожены машина пехоты, боевая бронированная машина, два пикапа и два беспилотника «Лелека-100».