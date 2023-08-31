Минобороны сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили пять контратак ВСУ в ЛНР на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики», – говорится в сводке.
В ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжили наступление на этом направлении, улучшив положение по переднему краю. Также в районе Петровского ЛНР был уничтожен склад боеприпасов противника.
На Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях за последние сутки российские войска отразили в общей сложности 13 атак ВСУ. Кроме того, в районе Славянска (ДНР) был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200. Вблизи Угледара и Селидово ВС РФ поразили пункт управления и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ.
Сегодня начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска отразили на Краснолиманском направлении атаку ВСУ, а также националистов бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, противник потерял более 60 человек, также были уничтожены машина пехоты, боевая бронированная машина, два пикапа и два беспилотника «Лелека-100».