Газета
Политика

Минобороны сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на Купянском направлении

Ведомости

Российские военные отразили пять контратак ВСУ в ЛНР на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики», – говорится в сводке.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжили наступление на этом направлении, улучшив положение по переднему краю. Также в районе Петровского ЛНР был уничтожен склад боеприпасов противника.

На Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях за последние сутки российские войска отразили в общей сложности 13 атак ВСУ. Кроме того, в районе Славянска (ДНР) был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200. Вблизи Угледара и Селидово ВС РФ поразили пункт управления и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ.

Сегодня начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска отразили на Краснолиманском направлении атаку ВСУ, а также националистов бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, противник потерял более 60 человек, также были уничтожены машина пехоты, боевая бронированная машина, два пикапа и два беспилотника «Лелека-100».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных